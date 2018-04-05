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У Соловьёвской больницы будет новый главврач
5 апреля 2018 14:54
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Сегодня стало известно, что главврач Соловьёвской больницы уходит на пенсию. Но без дела он не останется. Ему предложили остаться главным травматологом региона и стать советником директора департамента здравоохранения. И он согласился.
— Исполняющей обязанности главного врача назначена заместитель Дегтярёва Ольга Ершова, — рассказали в департаменте здравоохранения.
О том, что главврачей наших больниц начнут постепенно менять, стало известно ещё в прошлом году. В 2017 году со своего поста ушёл главврач областной больницы, а в начале этого года – онкологической больницы.
Напомним, и в самом департаменте здравоохранения произошли перемены — в 2016 году его возглавил врач из столицы Руслан Саитгареев.
Александр Дегтярёв возглавлял Соловьёвскую больницу с 1993 года. За время работы Александра Дегтярева главным врачом в больнице усовершенствована система скорой медицинской помощи. Были организованы строительство новых корпусов, ремонт имеющихся, оснащение их современным оборудованием, создание новых и модернизация существующих отделений и подразделений.
Фото: правительство Ярославской области
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