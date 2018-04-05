У Соловьёвской больницы будет новый главврач

Александр Дегтярёв ушёл на пенсию

Сегодня стало известно, что главврач Соловьёвской больницы уходит на пенсию. Но без дела он не останется. Ему предложили остаться главным травматологом региона и стать советником директора департамента здравоохранения. И он согласился.

— Исполняющей обязанности главного врача назначена заместитель Дегтярёва Ольга Ершова, — рассказали в департаменте здравоохранения.

О том, что главврачей наших больниц начнут постепенно менять, стало известно ещё в прошлом году. В 2017 году со своего поста ушёл главврач областной больницы, а в начале этого года – онкологической больницы.

Напомним, и в самом департаменте здравоохранения произошли перемены — в 2016 году его возглавил врач из столицы Руслан Саитгареев.