×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото

Обратная связь

Город

Ярославцев приглашают на шестую Монстрацию

5 апреля 2018 14:24
397 0
монстрация, Первомай, Ярославль

В этом году на первомай ярославцы снова смогут прошагать дважды. На официальной демонстрации и неофициальном шествии «Монстрация». В этом году она пройдёт уже в шестой раз.

— На первомайскую Монстрацию заявку подаём, и она состоится в любом случае, сочиняйте визуалы, — написал в своём Facebook главный организатор шествия Андрей Алексеев.

В прошлом году монстранты шли с лозунгом «Понаехали», в шествии участвовали около 150 человек. А годом раньше главным лозунгом Монстрации стала фраза «Шалтай! Болтай!».

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Александра Савельева
Продажа авто, мото
Далее: В Ярославле начал работу удобный онлайн-сервис по оплате услуг ЖКХ

Новое на сайте
Увеличиваем продажи — оптимизируем бюджет

Увеличиваем продажи — оптимизируем бюджет
Зачем звонить, когда можно писать: Yota запускает линейку без минут

Зачем звонить, когда можно писать: Yota запускает линейку без минут
Три шага для рекордно долгой службы шифера

Три шага для рекордно долгой службы шифера
«Свои не обманут», или Почему ярославцы выбирают местных производителей

«Свои не обманут», или Почему ярославцы выбирают местных производителей
Греющее солнце и +19 °C: когда в Ярославль придёт тепло

Греющее солнце и +19 °C: когда в Ярославль придёт тепло

Фильм недели
сегодня
«Первому игроку приготовиться»: по пути в реальность
В 2045 году ожидаемо не произошло ничего хорошего. Поэтому значительная часть населения Земли влачит существование среди свалок и вынуждена...
Комментарии (4): ожидаемо что зрители... далее
27 марта
«Кролик Питер»: хроники сельской жизни
Во владения мишки-интеллектуала Падингтона ворвался дерзкий кролик в синей рубашке. Где еще можно обворовывать огород старика Макгрегора с...
Комментарии (13): да все было точно сказано,... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 57,56 57,85
EUR 70,65 70,84
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 06.04
USD 57,58 -0,19
EUR 70,59 -0,37
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.