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Ярославцев приглашают на шестую Монстрацию
5 апреля 2018 14:24
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В этом году на первомай ярославцы снова смогут прошагать дважды. На официальной демонстрации и неофициальном шествии «Монстрация». В этом году она пройдёт уже в шестой раз.
— На первомайскую Монстрацию заявку подаём, и она состоится в любом случае, сочиняйте визуалы, — написал в своём Facebook главный организатор шествия Андрей Алексеев.
В прошлом году монстранты шли с лозунгом «Понаехали», в шествии участвовали около 150 человек. А годом раньше главным лозунгом Монстрации стала фраза «Шалтай! Болтай!».
Фото: Александра Савельева
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