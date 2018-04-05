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Заместитель губернатора объяснил, почему мусоровозы с московскими номерами едут к нам
5 апреля 2018 13:14
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В Ярославле и области назревает скандал: депутаты и жители подозревают, что в наш регион начали потихоньку привозить мусор из Московской области. Сегодня у полигона «Скоково» даже видели очередь из мусоровозов с московскими номерами.
Депутат областной думы Александр Воробьёв отправил запрос губернатору с просьбой ответить: планируют ли власти заключать мусорные соглашения с Московской областью или нет. Но глава региона пока молчит. За него ответил заместитель Андрей Шабалин.
— В настоящее время на территории области в ряде муниципальных образований, в том числе и в Ярославле, работает московская компания «Хартия». Она прошла все необходимые конкурсные процедуры, заключила соответствующие контракты и сейчас успешно реализует проекты по уборке областного центра в Дзержинском районе, а также в Угличском, Переславском и Брейтовском районах. Компания московская, на балансе организации новая техника с московскими номерами, — объяснил замгубернатора Андрей Шабалин.
Фото: Александр Воробьёв / facebook.com
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