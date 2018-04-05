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Пытался проскочить на красный: дело о резонансном ДТП в Ярославле направили в суд
5 апреля 2018 13:55
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Уголовное дело в отношении 36-летнего водителя BMW, который сбил на своей машине пешехода, направили в суд.
Резонансное ДТП произошло в 2017 году. Мужчина за рулём BMW сбил молодого человека на пешеходном переходе на перекрёстке улиц Свободы и Собинова.
Следователи выяснили, что мужчина подъехал к перекрёстку со стороны улицы Собинова, когда загорелся красный свет. Но вместо того, чтобы остановиться, он посильнее нажал на газ, намереваясь проскочить перекрёсток. В это время со стороны улицы Свободы поехали машины, которым загорелся зелёный. BMW столкнулся с автомобилем Toyota RAV-4. Из-за удара «немца» отбросило на пешеходный переход, где в этот момент шли люди. В результате сильно пострадал молодой человек. Он получил множественные переломы рёбер и ушибы и долгое время лежал в больнице.
Мы связались с одним из участников ДТП: водителем Toyota RAV-4.
— Сразу после аварии я искал очевидцев, потому что было понятно: раз мужчина на BMW, у него есть деньги, и я боялся, что расследование будет не совсем объективным. Очевидцы и записи с видеорегистраторов нашлись. Сейчас у меня уже всё хорошо. Меня признали невиновным, страховая выплатила мне деньги, — рассказал водитель Toyota Павел.
А 36-летний водитель BMW отправится в суд.
Фото: Павел Соловьёв
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