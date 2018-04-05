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Ярославец ограбил фирму микрозаймов, отказавшую в деньгах

5 апреля 2018 13:04
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Ярославль, ограбление, микрозайм

В конце марта в полицию Ленинского района поступило заявление о том, что неизвестный мужчина украл 20 тысяч в организации, выдающей микрозаймы.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Грабёж» и быстро вычислила преступника. Грабителем оказался 44-летний ярославец.

Оказалось, что за несколько дней до ограбления мужчина пытался получить там займ, но ему отказали. Когда ему снова потребовались деньги, то ярославец решил больше не просить, а отобрать деньги у обидевшей его организации. Мужчина пришёл и, угрожая побить молодого сотрудника, потребовал деньги. Получив 20 тысяч, убежал.

— Подозреваемым даны признательные показания, — рассказали в пресс-службе УМВД России во Ярославской области. — Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Если вина мужчины будет доказана, то ему светит до семи лет лишения свободы.

Аналитики выяснили, что каждый шестой, обратившийся хоть раз к мирозаймам, подсаживается на эти кредиты, и рассказали, кто чаще всего берёт в долг «до зарплаты».

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Александра Савельева
Продажа авто, мото
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