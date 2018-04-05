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В Ярославле куличи перед Пасхой выросли в цене в два раза

5 апреля 2018 12:36
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куличи, Ярославль, Пасха 2018

Ярославские куличи оказались одними из самых дорогих в России. Такие выводы сделал сайт объявлений «Юла», который исследовал цены.

— За последний месяц количество поисковых запросов на куличи возросло сразу в 20 раз. При этом 40% таких запросов пришлось на предпасхальную неделю, когда россияне начали активную подготовку к празднику. Тогда же возросла и средняя стоимость куличей в стране, — говорят исследователи.

В Ярославле куличи стали продавать ещё в начале марта. И если начинали с 200 рублей, то ближе к Пасхе стоимость выросла до 450 рублей.

— Сейчас средняя стоимость главного пасхального атрибута в Ярославле в 1,5 раза выше, чем в целом по России (300 рублей), — уточнили сотрудники сайта.

Столько же кулич стоит в Краснодаре. А вот самый дорогой — в Сочи. Там пасхальная выпечка обойдётся в 500 рублей. Самые низкие цены — в Волгограде (109 рублей) и Челябинске (164 рубля).

Ольга Прохорова
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Фото: Александра Савельева
Продажа авто, мото
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