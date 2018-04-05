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Город

Владимир Слепцов ответил ярославской градозащитнице, за что забанил её в соцсетях

5 апреля 2018 11:45
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мэр, соцсети, Ярославль, Владимир Слепцов

Ярославская градозащитница Елена Богданова, возмущённая тем, что Владимир Слепцов и его подчинённые забанили её в соцсетях, написала письмо в мэрию с просьбой пояснить, почему так произошло.

— Почему я оплачиваю работу помощников мэра, разговаривающих за него в социальных сетях, а меня лишили возможности получать информацию о жизни города? — задаётся вопросом градозащитница. — Любовь Сурова — глава района, где я проживаю, тоже не хочет предоставлять информацию и забанила меня в соцсетях! За что? Депутат муниципалитета по моему району Михаил Писарец забанил меня после жалобы на него в прокуратуру. Власть заявляет об открытости, а на деле банит.

На это Богданова получила официальный ответ от чиновников. В мэрии пояснили, что всю информацию о жизни города градозащитница может получать на официальных страничках портала органов местного самоуправления. А аккаунты в соцсетях не относятся к средствам массовой информации. Зато Богдановой предложили несколько альтернативных источников информации: аккаунты в соцсетях глав районных администраций.

— Власть заявляет об открытости, а на деле банит неж…лизов, не предоставляя доступа к информации! Даже о нарушении конституционных прав вспомнилось. На днях получила ответ о том, что аккаунты в социальных сетях не являются каналами предоставления официальной информации о деятельности органов городского самоуправления города Ярославля . «Неравнодушному Ярославлю» она ответила по-другому, — написала в своём Facebook возмущённая Богданова.

Градозащитница по-прежнему не может просматривать личную страничку Владимира Слепцова.

Анна Лурье
Анна Лурье Написать письмо
Фото: Ольга Мазанова, Елена Богданова/Facebook.com
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