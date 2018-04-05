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Город

В Рыбинске ночью подожгли «Мерседес»

5 апреля 2018 11:06
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авто, Рыбинск, пожар

Около трех часов ночи сильных хлопок разбудил жильцов новостроек на улице Юбилейной в Рыбинске. Во дворе дома 54, корпус 2 вспыхнул «Мерседес».

— В три часа ночи раздались взрывы, хлопки, которые меня разбудили. Смотрю в окно — пожарная едет. На парковке у новых домов на ул. Юбилейной пожар. Утром увидели там 2 обугленные машины, — написал анонимно участник группы «Подслушано в Рыбинске».

В МЧС рассказали, что на стоянке возле дома сгорел «Мерседес», от огня пострадали ещё две машины: «КИА-Сид» и «Форд».

— Люди не пострадали, — сказали в Главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Причины пожара устанавливаются.

Ночное происшествие активно начали обсуждать местные жители — спорили о том, поджог это или машина по каким-то причинам загорелась сама. Оказывается, не зря у некоторых закрались подозрения.

— С камер «Ател» посмотрели запись, — написала Юлия Карева в группе «Подслушано в Рыбинске» в соцсети «ВКонтакте». — Подожгли «Мерседес». Хозяин пришёл только после звонка пожарных.

В Ярославле под суд пойдёт ревнивец, который поджёг Porche Cayenne соперника.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: «Подслушано в Рыбинске»/VK.com
Продажа авто, мото
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