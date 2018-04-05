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В Ярославле нашли семь мест, где можно будет гулять с собаками
5 апреля 2018 09:40
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В Ярославле всю неделю идут встречи в администрациях района по вопросу о строительстве специальных площадок для выгула собак. Накануне такая встреча состоялась в администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов. На собрании выбрали семь мест, где можно будет погулять со своими питомцами. Свои за и против высказывали не только заводчики собак, но и сотрудники департамента архитектуры и земельных отношений, природоохранной прокуратуры, кинологи.
Наиболее актуальными местами для организации выгула собак жители посчитали территории на улице Бахвалова, напротив дома 25 по улице Нефтяников, и территорию у железнодорожного моста на Красном Перекопе. Помимо этого. территориальная администрация уже направила в департамент архитектуры и земельных отношений список из четырех мест для выгула домашних животных на согласование.
Вчера мы пообщались с мэрией Ярославля и узнали, что из себя будут представлять эти площадки для выгула собак. Оказывается, они будут отличаться от привычных нам площадок.
Фото: Александра Савельева
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