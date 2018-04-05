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Город

В Ярославле нашли семь мест, где можно будет гулять с собаками

5 апреля 2018 09:40
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животные, собаки, Ярославль, выгул собак

В Ярославле всю неделю идут встречи в администрациях района по вопросу о строительстве специальных площадок для выгула собак. Накануне такая встреча состоялась в администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов. На собрании выбрали семь мест, где можно будет погулять со своими питомцами. Свои за и против высказывали не только заводчики собак, но и сотрудники департамента архитектуры и земельных отношений, природоохранной прокуратуры, кинологи.

Наиболее актуальными местами для организации выгула собак жители посчитали территории на улице Бахвалова, напротив дома 25 по улице Нефтяников, и территорию у железнодорожного моста на Красном Перекопе. Помимо этого. территориальная администрация уже направила в департамент архитектуры и земельных отношений список из четырех мест для выгула домашних животных на согласование.

— По нашим примерным подсчетам, в городе должно быть порядка 300 таких площадок, чтобы удовлетворить потребности собаководов и их питомцев. Считаю, что за каждой из них можно закрепить ответственного, и тогда вопрос о ее содержании исчезнет, — рассказал мастер-кинолог Евгений Климов. — Я и сам уже 10 лет отвечаю за такую площадку на улице Маланова.

Вчера мы пообщались с мэрией Ярославля и узнали, что из себя будут представлять эти площадки для выгула собак. Оказывается, они будут отличаться от привычных нам площадок.

Анна Лурье
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Фото: Александра Савельева
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