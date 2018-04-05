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Город

Двух депутатов в Ярославской области лишили мандатов из-за деклараций

5 апреля 2018 09:11
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муниципалитет, Рыбинск, депутат

Двух депутатов муниципального совета Рыбинска лишат мандатов из-за того, что они забыли указать всё имущество и все свои долги в декларациях о доходах.

Декларации депутатов Игоря Палочкина и Андрея Скворцова перепроверили специалисты управления противодействия коррупции правительства Ярославской области и нашли большие несоответствия с реальностью.

— В результате проверки установлены факты предоставления депутатами Палочкиным и Скворцовым неполных и недостоверных сведений о доходах, об имуществе и об обязательствах имущественного характера за 2015–2016 годы, — рассказали в аппарате муниципального совета Рыбинска. — Таким образом, депутатами допущено неисполнение обязанностей, предусмотренных федеральным законом «О противодействии коррупции».

В частности, Андрей Скворцов, выбранный жителями избирательного округа № 12, скрыл свои долги в 40 миллионов рублей. На апрельском заседании муниципалитета Рыбинска депутаты вынесут вопрос о лишении его мандата. Второй депутат от микрорайона Слип Игорь Палочкин не стал дожидаться общественного обсуждения, а сам написал заявление о прекращении полномочий. 

В итоге один депутат сложил полномочия с формулировкой «по состоянию здоровья», а второй «из-за занятосни на основном месте работы». На апрельском совете депутаты примут это к сведению.

Все ярославцы могут попробовать стать депутатами, для этого нужно записаться в кандидаты

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Муниципальный Совет Рыбинска / vk.com
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