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Ярославцы на 9 Мая соберут подарки одиноким ветеранам
5 апреля 2018 07:29
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В Ярославле участники сообщества «Порадуем одиноких бабушек и дедушек» начали готовиться к празднованию 9 Мая. Не у каждого ветерана есть близкие, которые могут быть рядом. Поэтому волонтёры решили навестить ветеранов и инвалидов Туношенского дома престарелых.
— Хотим поехать с общим концертом, сделать акцент на лежачих старичков, у которых нет возможности спустится в актовый зал на концерт. Мы планируем общение в палатах, попеть песни военных лет и послушать рассказы старичков, — пишут волонтёры.
И просят всех, кто захочет присоединиться к акции — собрать вкусные подарки для дедушек и бабушек. Выезд волонтёры планируют на 13 мая.
Фото: Алена Иванова/Vk.com
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