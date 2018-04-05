|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
В Брагино поймали нелегальных торговцев: у продавщицы отобрали телефон
5 апреля 2018 06:36
708 0
Ярославские судебные приставы провели рейд в Дзержинском районе — ловили тех, кто накопил долгов и занимается торговлей незаконно.
— Одной из крупных должниц оказалась гражданка, которая задолжала практически 25 тысяч рублей. В добровольном порядке штраф женщина не оплатила, более того, продолжила осуществлять торговлю в неотведенном для этих целей месте, за что и поплатилась, — рассказали в службе судебных приставов.
Арестовали у женщины самое ценное, что было при ней, — мобильный телефон. Если она не погасит долг, телефона лишится.
Рейды по незаконной торговле проводят и районные администрации в Ленинском районе: продавщицу на тротуаре довели до слёз.
Фото: УФССП по Ярославской области
|
Новое на сайте
Фильм недели
27 марта
«Кролик Питер»: хроники сельской жизни
Во владения мишки-интеллектуала Падингтона ворвался дерзкий кролик в синей рубашке. Где еще можно обворовывать огород старика Макгрегора с...
да все было точно сказано,... далее
22 марта
Tomb Raider: Лара Крофт не прощается
На без вести пропавшем британском предпринимателе Ричарде Крофте поставили крест все, кроме его дочери Лары. Она отказывается внимать доводам...
Типичнейшие гостеватые с... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров