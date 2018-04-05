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Ярославец сумел с заднего сидения машины ударить полицейского ногой в лицо
4 апреля 2018 23:10
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С очень гибким, но очень буйным мужчиной пришлось иметь дело ярославским полицейским. От ног ярославца пострадал сотрудник полиции.
Все произошло в тот день, когда пьяный 28-летний мужчина поссорился со своей девушкой. Она не пустила его домой, он начал ломиться в дверь. Девушка вызвала полицию.
Чтобы составить протокол, трое полицейских отвели мужчину в машину. Посадили на заднее сиденье. И только начали оформлять бумагу, как ярославец извернулся и каким-то образом умудрился ударить ногой в лицо полицейского, сидящего рядом.
Но это оказались не все его геройства.
— В феврале обвиняемый, игнорируя требование контролера торгового зала магазина «Пятерочка» оплатить товар, открыто похитил банку с шоколадной пастой, то есть совершил грабеж, — рассказали в Следственном комитете.
По первому нападению грозит до пяти лет колонии, по грабежу — до четырёх. Дело передано в суд.
Недавно поймали ещё одного грабителя. Он вообще вошёл в магазин с пистолетом и питбулем.
Фото: Александра Савельева
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