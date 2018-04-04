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Власти проверили дороги, отремонтированные в прошлом году: подрядчику грозит штраф
4 апреля 2018 21:32
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В Ярославском районе власти проверили дороги, которые отремонтировали в 2017 году. Дороги должны быть как новенькие. Но идеального результата проверка не показала.
— Мы пристально оцениваем качество дорог после прошедшей зимы, — сказал и.о. директора департамента транспорта Евгений Моисеев. — Сегодня мы объехали пять участков трасс в Ярославском районе, которые ремонтировал один подрядчик. В соответствии с гарантийным паспортом он несет ответственность за дорогу в течение четырех лет.
Проверяли обочины, откосы, бермы (пространство между верхним краем канавы и нижним краем откоса. — Прим.ред.), знаки и, конечно, само покрытие. Нашли один дефект — раскрытие продольной трещины. Теперь подрядчик должен эту трещину заделать. Если не сделает — попадёт на штраф.
— В данном дефекте нет ничего страшного, это обычный рабочий процесс, — отметил координатор проекта «Дороги Ярославля» Александр Мустафин, который также ездил с инспекцией. — В любом случае будем активно участвовать в проверках с заказчиками. Чем больше посмотрим, тем лучше. В этом году мы также будем задействованы на всех этапах производства работ в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».
Проверки повторят в мае и осенью.
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Фото: правительство Ярославской области
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