В центре Ярославля заклеймили машины, припаркованные на местах для инвалидов

Наклейки налепили на заднее стекло автомобилей

В центре Ярославля объявили войну наглым водителям. Но только тем, которые ставят свои машины на места для инвалидов. Таких на улице Нахимсона — целый ряд. Активисты заклеймили сразу несколько автомобилей. Нарушителям налепили специальные желтые наклейки с изображением человека в коляске с листовкой в руках.

— Активисты пока выступают анонимно, — рассказал источник 76.ru.

У нашего портала для таких наглецов (мы имеем в виду водителей, плюющих на правила) есть даже своя уютная рубрика «Я паркуюсь, как...». Сфотографированные нарушения не остаются только на сайте. Снимки отправляются в ГИБДД.