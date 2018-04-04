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В центре Ярославля заклеймили машины, припаркованные на местах для инвалидов
4 апреля 2018 19:50
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В центре Ярославля объявили войну наглым водителям. Но только тем, которые ставят свои машины на места для инвалидов. Таких на улице Нахимсона — целый ряд. Активисты заклеймили сразу несколько автомобилей. Нарушителям налепили специальные желтые наклейки с изображением человека в коляске с листовкой в руках.
— Активисты пока выступают анонимно, — рассказал источник 76.ru.
У нашего портала для таких наглецов (мы имеем в виду водителей, плюющих на правила) есть даже своя уютная рубрика «Я паркуюсь, как...». Сфотографированные нарушения не остаются только на сайте. Снимки отправляются в ГИБДД.
Фото: Читатель 76.ru
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