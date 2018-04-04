Все таращат глаза и орут друг на друга: стоило ли снимать продолжение «Простоквашино»

Кадр из первой серии нового мультфильма

«Союзмультфильм» покусился на святое. Выложил первую серию «Возвращение в Простоквашино» — продолжение легендарного советского мультика. Всего снимут 30 таких серий. Мультфильм посвятили недавно скончавшемуся актёру Олегу Табакову, чьим голосом разговаривал советский кот Матроскин. В новой версии мультфильма кота озвучивает сын знаменитого актёра — Антон Табаков.

Первая серия нового мультфильма сразу вызвала массу самых разных откликов. Оно и понятно — многие выросли на приключениях хозяйственного кота, доброго пса и очень самостоятельного мальчика. Мы решили узнать у ярославцев, понравился ли им мультфильм.

Конечно, нашлись те, кому не понравился, ведь новый Дядя Фёдор ходит с модной причёской, подворачивает штаны и пользуется гаджетами — нет больше того «лампового» духа.

— Вместо тёплого лампового, из детства — суета, гаджеты и компьютерная графика, — написал на своей странице в фейсбуке директор киноклуба «Нефть» Андрей Алексеев. — Замечали же, как в российском кино последних лет все таращат глаза и орут друг на друга, будто Владимира Соловьёва пересмотрели? Ну вот и в мультиках теперь то же самое.

— У меня только два слова по поводу этого мультика — «Шарик Гарика» (пса Шарика в новой версии мультфильма озвучил Гарик Сукачёв), — сказал лидер группы «Мамульки BEND» и многодетный отец Максим Семёнов. — Своим детям ни за какие коврижки не буду это мультфильм показывать. Лучше мы будем кубик Рубика собирать и смотреть советское «Простоквашино».

Среди поклонников советского мультфильма нашлись и те, кому продолжение пришлось по душе.

— Мне в целом серия понравилась и заинтересовала, — рассказал актёр театра драмы имени Фёдора Волкова Руслан Халюзов. — Мне кажется, что и этот, и советский мультфильм не вызовут непонимания у детей. Лично я как фанат того кайфанул и от этого. Конечно, продолжение нужно, если получается талантливо, а не как каждый год этот богатырский бред или ширпотреб.

— Обязательно надо снимать дальше, — считает депутат муниципалитета Дмитрий Соколов. — Очень понравилось, что выдержали первозданный стиль, добавив немного современности.

Есть среди ярославцев те, кто готов принести в жертву свою ностальгию ради интереса детей. Считают, что детям непонятен мир без гаджетов с «пузатыми» телевизорами на электронно-лучевой трубке и телеграммами вместо сообщений в мессенджерах.

— 15 миллионов просмотров за сутки — это классный показатель. Это взрыв. Кто показывал такие результаты за последние годы? — рассказала владелица книжного магазина «Грифель» Анна Мавричева. — «Союзмультфильм» готов работать над своим ребрендингом и выходит из своих старых историй. Отходит от того, чтобы держаться только за старые истории, перерисовывает. И детям это нравится. А это важно.

Поделился с нами своим мнением и почти мультипликационный герой — талисман ярославского «Локомотива».

— Надо поддержать российскую мультипликацию, — рассказал хоккейный мишка (Михаил Кулешов). — Дочери буду сразу показывать новый мультик, так как он современный. А зачем старый показывать? Это всё равно что выбирать: стирать ребёнку подгузники или памперсы покупать.