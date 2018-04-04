×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото

Обратная связь
Обзор

Город

Скалодромы и фонтаны: в Ярославле переписали правила благоустройства дворов

4 апреля 2018 17:28
1 220 2
дворы, благоустройство, Ярославль

Лавка, сколоченная их старых досок, и шины на клумбах — это не совсем то, что мы должны видеть, выходя из дома. Благородные клумбы, зоны отдыха и настольных игр, фонтаны и скалодром для детей — вот он, идеальный ярославский двор, согласно новым правилам.

Городские власти в 14-й раз внесли изменения в правила благоустройства города, добавив интересных пунктов. Обсудить все эти новинки с чиновниками можно будет на публичных слушаниях 17 апреля в 17:00 в большом заре мэрии Ярославля.

Всем спорт

Особое внимание в новой редакции правил уделили детским площадкам. Прописали всё, что можно. Например, детские площадки во дворах должны устанавливаться из расчёта 0,7 квадратного метра на одного жителя. Иными словами, они должны получаться просто огромными во дворах многоэтажек.

— Детские площадки могут проектироваться с зонированием для разных возрастных групп или быть организованы по отдельности для детей и подростков, — уточняют в правилах благоустройства в мэрии Ярославля. — Для детей и подростков возможна организация спортивно-игровых комплексов (микро-скалодромы, велодромы) и оборудования специальных мест для катания на самокатах, роликовых досках и коньках.

Важным замечанием стали материалы: у всех городков должно быть частично прорезиненное противоударное покрытие. И набор горок тоже нужно устанавливать не абы как. Обязательно должны быть:

  • песочница;
  • элементы для тренировки вестибулярного аппарата (качели, карусели, балансиры);
  • элементы, развивающие физические возможности и координацию (горки, пирамиды, гимнастические стенки, городки с пластиковыми спусками, конструкции для лазания).

Отдельным пунктом идут спортивные площадки для подростков и взрослых. В наших дворах их рекомендуют строить из расчёта 2 квадратных метра на человека или не менее 15–20 квадратных метров, а желательно — 50–100. Вокруг обязательно должно быть сетчатое ограждение, высотой в 2,5–3,2 метра.

Отдыхаем красиво

Если уж менять правила, то красиво. Прописали чиновники даже требования к цветникам и вазонам, если кто-то решится установить их в своём дворе.

— Дизайн цветочниц не должен отвлекать внимание от растений, — говорится в правилах. — Цветочницы и кашпо на зиму нужно убирать в помещения или пересаживать в них хвойные растения.

Кроме того, во дворах можно устанавливать фонтаны или питьевые фонтанчики и бюветы, обустраивать зоны отдыха и настольных игр. А на самих жилых домах названия улиц и номера зданий по ночам должны подсвечиваться.

Но в реальности пока мечтать о больших спортивных площадках не приходится. Жители Суздалки на днях отстаивали свой двор от точечной застройки

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Александра Савельева
Продажа авто, мото
Далее: В Ярославской области эвакуировали крупный торговый центр

Новое на сайте
Увеличиваем продажи — оптимизируем бюджет

Увеличиваем продажи — оптимизируем бюджет
Зачем звонить, когда можно писать: Yota запускает линейку без минут

Зачем звонить, когда можно писать: Yota запускает линейку без минут
Три шага для рекордно долгой службы шифера

Три шага для рекордно долгой службы шифера
«Свои не обманут», или Почему ярославцы выбирают местных производителей

«Свои не обманут», или Почему ярославцы выбирают местных производителей
Греющее солнце и +19 °C: когда в Ярославль придёт тепло

Греющее солнце и +19 °C: когда в Ярославль придёт тепло

Фильм недели
27 марта
«Кролик Питер»: хроники сельской жизни
Во владения мишки-интеллектуала Падингтона ворвался дерзкий кролик в синей рубашке. Где еще можно обворовывать огород старика Макгрегора с...
Комментарии (13): да все было точно сказано,... далее
22 марта
Tomb Raider: Лара Крофт не прощается
На без вести пропавшем британском предпринимателе Ричарде Крофте поставили крест все, кроме его дочери Лары. Она отказывается внимать доводам...
Комментарии (5): Типичнейшие гостеватые с... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 57,30 57,79
EUR 70,50 70,99
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 05.04
USD 57,76 0,23
EUR 70,96 0,04
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.