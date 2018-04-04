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В Ярославской области эвакуировали крупный торговый центр
4 апреля 2018 16:36
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Сегодня днём в крупном торговом центре Рыбинска «Виконда» сработала пожарная сигнализация. Посетителей и персонал из всех магазинов быстро вывели на улицу. Через какое-то время всех пустили обратно и торговый центр продолжил работу в обычном режиме.
— Это была проверка, — рассказали в администрации «Виконды».
В МЧС подтвердили, что в торговом центре ничего не горело и вызова туда сегодня не было.
Вчера людей эвакуировали из торгового центра «Омега» на Ленинградском проспекте в Ярославле. Неизвестный мужчина сообщил, что в здании находится бомба.
Фото: «Жесть Ярославль»/VK.com
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