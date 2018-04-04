В Ярославской области эвакуировали крупный торговый центр

Всех людей вывели на улицу

Сегодня днём в крупном торговом центре Рыбинска «Виконда» сработала пожарная сигнализация. Посетителей и персонал из всех магазинов быстро вывели на улицу. Через какое-то время всех пустили обратно и торговый центр продолжил работу в обычном режиме.

— Это была проверка, — рассказали в администрации «Виконды».

В МЧС подтвердили, что в торговом центре ничего не горело и вызова туда сегодня не было.

Вчера людей эвакуировали из торгового центра «Омега» на Ленинградском проспекте в Ярославле. Неизвестный мужчина сообщил, что в здании находится бомба.