За пострадавших от ледяных глыб детей омбудсмен накажет управдомов

Крыши почистить до конца у мэрии так и не получилось

Уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области проверит случаи, когда на детей упали снежные и ледяные глыбы с крыш. Случаев стало так много, что омбудсмен принялся за дело.

— Будет проведена проверка и приняты меры для привлечения к ответственности собственников зданий, должностных лиц управляющих организаций, которые содержат объекты недвижимости в ненадлежащем состоянии в период таяния снега, — заявил Михаил Крупин. — Родителям или законным представителям детей будет оказана помощь для защиты прав несовершеннолетних. Вне зависимости от позиции родителей или законных представителей мы будем добиваться привлечения к ответственности виновных лиц.

За последние дни от падающего снега с крыш пострадали сразу несколько человек. Двое из них — дети. Мы опубликовали памятку, что делать, если на вас упала глыба льда. В ней рассказываем, как отсудить деньги после произошедшего.