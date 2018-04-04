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За пострадавших от ледяных глыб детей омбудсмен накажет управдомов
4 апреля 2018 16:19
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Уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области проверит случаи, когда на детей упали снежные и ледяные глыбы с крыш. Случаев стало так много, что омбудсмен принялся за дело.
— Будет проведена проверка и приняты меры для привлечения к ответственности собственников зданий, должностных лиц управляющих организаций, которые содержат объекты недвижимости в ненадлежащем состоянии в период таяния снега, — заявил Михаил Крупин. — Родителям или законным представителям детей будет оказана помощь для защиты прав несовершеннолетних. Вне зависимости от позиции родителей или законных представителей мы будем добиваться привлечения к ответственности виновных лиц.
За последние дни от падающего снега с крыш пострадали сразу несколько человек. Двое из них — дети. Мы опубликовали памятку, что делать, если на вас упала глыба льда. В ней рассказываем, как отсудить деньги после произошедшего.
Фото: Александра Савельева
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