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В Ярославской области будут выращивать свёклу в гранулах
4 апреля 2018 16:17
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Новый цех, в котором будут производить экстракты шиповника, цикория, чая, свёклы и рябины в гранулах, открыли сегодня на кофе-цикорном комбинате «Аронап» в Ростове. Их будут использовать в пищевой, косметической и фармацевтической промышленности. До сегодняшнего дня такие продукты ввозили в основном из-за рубежа.
Новое производство будет работать по системе полного цикла: от переработки сырья до выпуска готовой продукции. И создаст дополнительно 50 рабочих мест.
— Мне приятно поздравить вас с открытием нового современного производства, — сказал на открытии губернатор Дмитрий Миронов. — Сегодня старейший завод переживает свое второе рождение.
Глава региона пообещал предприятию поддержку областного правительства. Региональный фонд развития промышленности и агропромышленного комплекса уже предоставил предприятию целевой заем на закупку сырья в сумме 7,75 миллиона рублей сроком на 6 месяцев.
Ростовский район вообще может поставлять региону много всего необыкновенного. Здесь же планируют построить ферму, где будут выращивать необычных рыб — мраморных сомов.
Фото: Правительство Ярославской области
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