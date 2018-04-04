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Автобус с пассажирами сбил мужчину на дороге
4 апреля 2018 15:21
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На Тормозном шоссе в Ярославле автобус с пассажирами сбил мужчину, оказавшегося на дороге. 45-летний пострадавший кубарем откатился с дороги после удара автобуса. Авария произошла накануне около 16:45.
Когда водитель ЛиАЗа затормозил и выбежал к пешеходу, оказалось, что мужчина был пьян.
— Мужчина-пешеход получил травмы, — рассказали в управлении ГИБДД по Ярославской области.
Несмотря на травмы, мужчина смог подняться и дождаться полиции вместе с водителем автобуса.
Этим утром двое человек попали в больницу из-за аварии на Шевелюхе в Заволжском районе.
Фото: УГИБДД по ЯО
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