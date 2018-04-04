Автобус с пассажирами сбил мужчину на дороге

Пьяный пешеход вышел на дорогу, где ехал автобус

На Тормозном шоссе в Ярославле автобус с пассажирами сбил мужчину, оказавшегося на дороге. 45-летний пострадавший кубарем откатился с дороги после удара автобуса. Авария произошла накануне около 16:45.

Когда водитель ЛиАЗа затормозил и выбежал к пешеходу, оказалось, что мужчина был пьян.

— Мужчина-пешеход получил травмы, — рассказали в управлении ГИБДД по Ярославской области.

Несмотря на травмы, мужчина смог подняться и дождаться полиции вместе с водителем автобуса.

Этим утром двое человек попали в больницу из-за аварии на Шевелюхе в Заволжском районе.