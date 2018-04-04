Ещё одна жертва ледяной глыбы: женщина потеряла сознание в центре Ярославля

Девушка не могла встать от боли

Приход весны как снег на голову. В прямом и переносном смысле. В Ярославле ещё одна женщина стала жертвой ледяной глыбы, свалившейся прямо на голову. Причём произошло это прямо в центре города, где, по словам мэрии, рабочие безустанно трудятся и сбивают сосульки чуть ли не круглосуточно.

1 апреля на улице Победы, 13 глыба упала на голову ярославне Алёне Сальниковой. Женщина потеряла сознание, упала на землю и первое время не могла прийти в себя от боли. Хорошо, что помогли прохожие. Они вызвали женщине скорую и оттащили её от опасного места.

— Врачи сказали, что сотрясения нет. Но болит голова и спина, и подташнивает, — рассказала Алёна.

Глыба упала на девушку на улице Победы

Женщина считает, что ещё легко отделалась. Судиться с мэрией и писать заявление в прокуратуру она не собирается.

— Я не знаю, как правильно это делается и куда обращаться. Мне очень повезло, видимо, я родилась в рубашке, — сказала Алёна.

Всего за пару дней уже несколько ярославцев пострадали от упавших на голову сосулек. Причём одна девочка попала в реанимацию.