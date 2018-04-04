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Экс-мэру Рыбинска Юрию Ласточкину в семь раз сократили штраф за взятку
4 апреля 2018 14:50
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Новый поворот в деле Юрия Ласточкина, экс-мэра Рыбинска. Осуждённому за взятку бывшему главе города сократили штраф. По решению Бежецкого суда в Тверской области (где отбывает наказание Ласточкин. — Прим. авт.), выплатить он теперь должен не 140 миллионов, а 20.
— Такое решение связано с тем, что два года назад изменилось законодательство. Раньше штраф за взятку был строго в 70-кратном размере, а теперь — до 70 раз, — объяснил адвокат Ласточкина Георгий Юдин. — Юрий Ласточкин обратился с заявлением, и суд принял такое решение.
Также защитник Ласточкина рассказал, что тот прекратил голодовку, которую объявлял в колонии.
В бежецкой колонии бывший мэр Рыбинска отбывает наказание после громкого судебного дела. 23 сентября 2015 года Ласточкин был признан виновным в растрате и получении взятки. Его приговорили к 8 годам 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу 140 миллионов рублей.
Фото: Александр Погорелов
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