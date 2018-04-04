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Превысил скорость — заделал яму: штрафы ГИБДД пойдут на ремонт дорог
4 апреля 2018 13:27
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По новому проекту закона, который вчера приняли в Госдуме, все автомобильные штрафы теперь будут попадать не просто в бюджет области, а расходоваться исключительно на ремонт дорог в регионе.
— Ежегодно нарушители Правил дорожного движения пополняют бюджет нашего региона примерно на 500 миллионов рублей, — рассказал депутат Государственной думы Александр Грибов. — Деньги идут в общие доходы бюджета и распределяются на разные нужды. А должны идти на ремонт дорог. И если раньше направление таких средств на латание ям, строительство и содержание дорог было правом региона, то принятый сегодня проект закона обязывает власти направлять автоштрафы на дорожные работы.
Александр Грибов добавил, что, учитывая состояние дорог, ни один рубль не станет лишним.
— Правило, если водитель превысил скорость, то сумма, которую он заплатит в бюджет, пойдёт не неизвестно куда, а на ремонт конкретной улицы, логичное и обоснованное, — сказал депутат.
В выходные на то, чтобы заделать пару ям, уже заработали только с одного водителя. Целых три административных дела завели на мужчину, который катался по пешеходной улице Кирова.
Фото: Александра Савельева
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