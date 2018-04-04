Вооружён и с собакой: ярославец захотел убить продавца за плохой товар

Мужчина угрожал продавцу и охраннику

«Почему я должен платить за плохой товар?» — решил ярославец и пошёл в продуктовый магазин, чтобы разобраться с продавцами.

29 марта мужчина пришёл с пистолетом и своим питбулем. Он пробрался в подсобку и, размахивая пистолетом, стал угрожать продавцу. Тот позвал охранника. Но мужчина стал натравливать на него свою собаку. Тогда сотрудники магазина позвонили в полицию. Когда запахло жаренным, мужчина ушёл из магазина. Но по горячим следам его задержали полицейские.

— 50-летний мужчина во всём сознался. В магазин он пришёл, чтобы высказать претензии по качеству товара. Надо отметить, что он был в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он уже был судим, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело.