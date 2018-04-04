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Вооружён и с собакой: ярославец захотел убить продавца за плохой товар
4 апреля 2018 12:45
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«Почему я должен платить за плохой товар?» — решил ярославец и пошёл в продуктовый магазин, чтобы разобраться с продавцами.
29 марта мужчина пришёл с пистолетом и своим питбулем. Он пробрался в подсобку и, размахивая пистолетом, стал угрожать продавцу. Тот позвал охранника. Но мужчина стал натравливать на него свою собаку. Тогда сотрудники магазина позвонили в полицию. Когда запахло жаренным, мужчина ушёл из магазина. Но по горячим следам его задержали полицейские.
— 50-летний мужчина во всём сознался. В магазин он пришёл, чтобы высказать претензии по качеству товара. Надо отметить, что он был в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он уже был судим, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело.
Фото: УМВД по ЯО
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