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Три способа достать человека из-подо льда: спасатели отработали спасение провалившихся

4 апреля 2018 12:34
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учения, Ярославль, ЦГЗ

Сегодня утром на берегу Которосли в районе Коровников учения провели спасатели Центра гражданской защиты. Отрабатывали спасение людей с тонкого льда и из воды.

По легенде на несанкционированной ледовой переправе под лёд провалился автомобиль. В воде оказалось трое пострадавших. Чтобы до них добраться, спасатели использовали катер и лодку на воздушной подушке.

 

— Спасатели продемонстрировали различные способы спасения провалившихся под лед: спасение с помощью аэролодки «Пиранья-2», спасение с помощью надувной лодки, спасение с помощью костюма «Самоспас», — рассказали в Центре гражданской защиты.

На берегу развернули пункт оказания первой помощи и обогрева для пострадавших. Здесь спасатели наложили шины провалившимся под лёд и отправили их в стационар.

Недавно спасателям ЦГЗ пришлось оказать помощь жительнице Ярославля. Женщина не смогла самостоятельно снять обручальное кольцо.

Елена Вахрушева
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