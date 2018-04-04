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На ярославца завели дело за оскорбление родной матери
4 апреля 2018 12:16
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Пенсионерка долго слушала, как покрывает её оскорблениями родной сын. Слушала-слушала и пошла в суд. Конфликт между пожилой матерью и мужчиной произошёл в Брагино.
— Проверкой установлено, что 56-летний сын заявительницы в ходе конфликта дома высказал в адрес матери нецензурные оскорбления, — рассказали в прокуратуре Дзержинского района Ярославля.
Мужчине пришлось сознаться в нецензурной брани. В отношении ярославца возбудили административное дело за унижение чести и достоинства, а суд назначил мужчине штраф в 1000 рублей.
Тем временем заволжская прокуратура уже проверила один из крупнейших в районе торговых центров на пожарную безопасность. И нашла в нём массу опасных для жизни нарушений.
Фото: Александра Савельева
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