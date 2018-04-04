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Город

Строят плохие дома и не дают путёвки: список жалоб от ярославцев на властей

4 апреля 2018 11:33
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жалобы, уполномоченный по правам человека, Ярославль

Сегодня уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин рассказал, с какими проблемами чаще всего к нему идут ярославцы. Омбудсмен представил свой отчёт о работе в 2017 году.

Так, чаще всего ярославцы жалуются на органы местной власти — таких обращений 15,5%. А затем недовольны управлением федеральной службы исполнения наказаний. Жалобы на них идут в основном от заключённых. Ещё 7,3% жалоб были просто на других людей.

— Уполномоченный рассматривает жалобы на действия или бездействия органов власти, но не на физические лица. Почему эти жалобы попадают ко мне? Да просто потому, что у людей есть обида, и они идут с ней ко мне, — рассказывает Сергей Бабуркин. — Но когда начинаешь рассматривать спор между соседями, выясняется, что, как правило, как раз и недоработали где-то органы местного самоуправления или полиция.

Следом идут жалобы на суды. Чаще всего ярославцы идут к омбудсмену с проблемами, связанными с жильём — 24,4% (540) таких обращений оказалось в 2017 году. Чаще всего это жалобы на плохое жильё в новостройках, проблемы, связанные с расселением из аварийного жилья, а также вопросы от обманутых дольщиков.

— Дома высотой ниже трёх этажей не подлежат государственному строительному контролю, в связи с чем люди возмущаются, получая некачественные квартиры, — говорит Бабуркин.

На втором месте жалобы на социальное обеспечение и на доступ к правосудию. Ещё около 7% обращений было на доступ к здравоохранению — ярославцы никак не могли дождаться очереди на обещанные им путёвки в санатории и на курорты.  В минувшем году к уполномоченному по правам человека пришли даже 10 предпринимателей, чтобы разрешить свои личные проблемы. 

Кстати, ярославцев теперь будут штрафовать, если они помешают работе уполномоченного

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Уполномоченный по правам человека в ЯО / facebook.com
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