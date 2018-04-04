|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Уазик смял иномарку: два человека в больнице
4 апреля 2018 11:22
6 097 1
Серьёзное ДТП произошло сегодня рано утром на Шевелюхе в Заволжском районе. В 8:10 столкнулись автомобили УАЗ и «Сузуки».
— В аварии пострадали 35-летний водитель иномарки и его пассажирка, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Очевидцы аварии рассказали, что все службы были на месте уже через несколько минут.
— Я проезжала в 8:30 — и МЧС, и скорая, и ГИБДД были на месте. Пострадавший был на носилках. Надеюсь, обошлось без жертв, — рассказала Мария Тузова.
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП.
Фото: Наталия Машнина
|
Новое на сайте
Фильм недели
27 марта
«Кролик Питер»: хроники сельской жизни
Во владения мишки-интеллектуала Падингтона ворвался дерзкий кролик в синей рубашке. Где еще можно обворовывать огород старика Макгрегора с...
да все было точно сказано,... далее
22 марта
Tomb Raider: Лара Крофт не прощается
На без вести пропавшем британском предпринимателе Ричарде Крофте поставили крест все, кроме его дочери Лары. Она отказывается внимать доводам...
Типичнейшие гостеватые с... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров