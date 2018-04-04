Уазик смял иномарку: два человека в больнице

ДТП произошло на Шевелюхе

Серьёзное ДТП произошло сегодня рано утром на Шевелюхе в Заволжском районе. В 8:10 столкнулись автомобили УАЗ и «Сузуки».

— В аварии пострадали 35-летний водитель иномарки и его пассажирка, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Очевидцы аварии рассказали, что все службы были на месте уже через несколько минут.

— Я проезжала в 8:30 — и МЧС, и скорая, и ГИБДД были на месте. Пострадавший был на носилках. Надеюсь, обошлось без жертв, — рассказала Мария Тузова.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП.