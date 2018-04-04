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К ярославцам в квартиру заползли огромные чёрные тараканы
4 апреля 2018 11:03
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Перепугаешься, когда такое вывалится внезапно в ванной комнате. Ярославцев одолели чёрные тараканы.
К жителям Брагино на Ленинградском проспекте, 53 в течение полугода приползают трёхсантиметровые тараканы.
— Ползают по стояку в туалете. Приползают полудохлые, непонятно откуда, — рассказывает житель дома Илья. — Я с парой соседей разговаривал — у них ничего такого нет. Откуда же тогда ползут? У меня жена в ужасе.
Правда, в управдом заявлять о происходящем жильцы почему-то не стали. Кстати, на похожих тараканов жаловались жители дома № 64 по улице Советской. А молодая пара в Ярославле в собственной квартире, наоборот, специально разводит мадагаскарских тараканов.
Фото: Читатель 76, Читатель 76.ru
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