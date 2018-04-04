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Проверят номера и персонал: всем ярославским гостиницам поставят звёзды

4 апреля 2018 10:50
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гостиницы, отели, Ярославль

В Ярославле областной департамент туризма провёл семинар, посвящённый классификации гостиниц. Поучаствовали более 60 ярославских отельеров. Обсуждали классификацию отелей — присуждение звёзд.

Сейчас для гостиниц это дело добровольное, но со следующего года турист уже обязательно должен знать, сколько звёзд у отеля, в который он приедет.

С 1 июля 2019 года пройти классификацию должны отели, где более 50 номеров, а с 1 января 2020 года — более 15 номеров. С 1 января 2021 года это обязательно для всех гостиниц.

— Закон направлен на создание цивилизованного рынка качественных гостиничных услуг и формирование добросовестной конкуренции, — рассказал заместитель директора департамента туризма Ярославской области Виталий Бормотов. — Эта работа ведется в интересах как потребителей, так и самих гостиниц и отелей, которые смогут подтвердить свой уровень и репутацию.

Сейчас Ярославской области работает 269 гостиниц, санаториев и хостелов. Аккредитация есть у 22 гостиниц. У шести — четыре звезды, у тринадцати — три, у двух — две.

В целом предусмотрено несколько категорий: от пяти до одной звезды и «мини-отель». Оценивается емкость и наполнение гостевого фонда, квалификация персонала.

Ольга Прохорова
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Фото: Анна Ёлкина
Продажа авто, мото
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