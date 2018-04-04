В Волковском театре из-за болезни актёра отменили спектакли

Сцена из спектакля «Девушка для прощаний»

Грипп и ОРВИ, которыми сейчас болеют многие ярославцы, не щадят никого. В театре драмы имени Федора Волкова пришлось отменить два спектакля из-за болезни актёра Алексея Кузьмина. Как рассказали в театре, у актера очень высокая температура, и он не может выйти на сцену.

— Мы вынуждены были отменить спектакль «Девушка для прощаний», который должен был состояться 2 апреля, а также спектакль «Золотой теленок», запланированный на 4 апреля, — рассказали в Первом русском театре. — Это связано с болезнью Алексея Кузьмина, артиста, исполняющего главные роли в этих постановках.

Спектакли решили не переносить. Сдать купленные билеты на эти спектакли можно в кассы театра до 5 апреля.

— Мы надеемся на понимание этой ситуации, — добавили в театре.

Из-за болезни для младших классов в ярославских школах даже продлили весенние каникулы, а здоровье старших будут ежедневно проверять. Только на прошлой неделе в области заболели 6,5 тысячи детей в возрасте до 14 лет.

Желаем Алексею и всем, кто не смог устоять в борьбе с гриппом, скорейшего выздоровления.