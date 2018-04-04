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Сбор мусора по-новому: в Брагино мусоровозы не будут шумом мешать жителям

3 апреля 2018 22:04
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мусор, Ярославль

В Ярославле начали по-новому собирать мусор. Пока пилотный проект запустили в Дзержинском районе. Здесь установили новые контейнеры и запустили новые мусоровозы, которые шумят при погрузке гораздо меньше.

— С начала года заменили старые контейнеры на новые пластиковые объемом 1,1 кубометра. Они позволяют сократить уровень шума при погрузке отходов в мусоровоз, легки в эксплуатации и прекрасно поддаются санитарной обработке, — рассказала начальник коммерческой службы компании «Хартия» Ирина Данилова. — Контейнеры оснащены крышками, которые не позволяют мусору разлетаться и намокать, а также предотвращают доступ животных и птиц.

Машины, вывозящие мусор, оснащены мощным механизмом прессования мусора, что позволит снизить шум при погрузке мусора и уменьшит количество выбросов в атмосферу при движении техники.

Весь мусор в Дзержинском районе будут сортировать, это позволит отделять вещи, которые можно переработать, и сократить объемы, которые вывозят на полигон «Скоково».

— Для перехода к новой системе обращения с отходами в данный момент проходит конкурс на регионального оператора, — рассказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков. — Региональный оператор должен приступить к работе 1 сентября. Его появление позволит сделать отрасль обращения с отходами более прозрачной и контролируемой. Запланированы замена контейнеров, обновление парка мусоровывозящей техники, а также приведение в нормативное состояние полигонов для захоронения отходов и создание сортировочных и перегрузочных станций.

Проблема с мусорными полигонами остро стоит в Ярославской области. Сегодня депутаты Ярославской областной думы направили губернатору запрос о том, не планируют ли в наш регион привозить ещё и отходы из Москвы и Подмосковья.

Елена Вахрушева
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Фото: Правительство Ярославской области
Продажа авто, мото
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