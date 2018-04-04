|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Сбор мусора по-новому: в Брагино мусоровозы не будут шумом мешать жителям
3 апреля 2018 22:04
3 544 6
В Ярославле начали по-новому собирать мусор. Пока пилотный проект запустили в Дзержинском районе. Здесь установили новые контейнеры и запустили новые мусоровозы, которые шумят при погрузке гораздо меньше.
— С начала года заменили старые контейнеры на новые пластиковые объемом 1,1 кубометра. Они позволяют сократить уровень шума при погрузке отходов в мусоровоз, легки в эксплуатации и прекрасно поддаются санитарной обработке, — рассказала начальник коммерческой службы компании «Хартия» Ирина Данилова. — Контейнеры оснащены крышками, которые не позволяют мусору разлетаться и намокать, а также предотвращают доступ животных и птиц.
Машины, вывозящие мусор, оснащены мощным механизмом прессования мусора, что позволит снизить шум при погрузке мусора и уменьшит количество выбросов в атмосферу при движении техники.
Весь мусор в Дзержинском районе будут сортировать, это позволит отделять вещи, которые можно переработать, и сократить объемы, которые вывозят на полигон «Скоково».
— Для перехода к новой системе обращения с отходами в данный момент проходит конкурс на регионального оператора, — рассказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков. — Региональный оператор должен приступить к работе 1 сентября. Его появление позволит сделать отрасль обращения с отходами более прозрачной и контролируемой. Запланированы замена контейнеров, обновление парка мусоровывозящей техники, а также приведение в нормативное состояние полигонов для захоронения отходов и создание сортировочных и перегрузочных станций.
Проблема с мусорными полигонами остро стоит в Ярославской области. Сегодня депутаты Ярославской областной думы направили губернатору запрос о том, не планируют ли в наш регион привозить ещё и отходы из Москвы и Подмосковья.
Фото: Правительство Ярославской области
|
Новое на сайте
Фильм недели
27 марта
«Кролик Питер»: хроники сельской жизни
Во владения мишки-интеллектуала Падингтона ворвался дерзкий кролик в синей рубашке. Где еще можно обворовывать огород старика Макгрегора с...
да все было точно сказано,... далее
22 марта
Tomb Raider: Лара Крофт не прощается
На без вести пропавшем британском предпринимателе Ричарде Крофте поставили крест все, кроме его дочери Лары. Она отказывается внимать доводам...
Типичнейшие гостеватые с... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров