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Подростка, устроившего стрельбу на школьном дворе, отправили в закрытую школу
3 апреля 2018 20:36
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Суд рассмотрел дело о направлении 15-летнего подростка в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа для несовершеннолетних.
В феврале ученик одной из школ в Заволжском районе принёс пневматический пистолет и несколько раз выстрелил из него во дворе школы. К счастью, никто при этом не пострадал. С родителями подростка провели профилактическую беседу, а пистолет изъяли.
Подразделение по делам несовершеннолетних собрало материалы для рассмотрения в суде возможности направить подростка в специальную школу закрытого типа, поскольку он уже не раз нарушал закон.
— Рассмотрев материал, собранный сотрудниками отдела ПДН, в связи с тем, что подросток не достиг возраста наступления уголовной ответственности, судом принято решение о его направлении в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа сроком на 1 год 10 месяцев, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Фото: Александра Савельева
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