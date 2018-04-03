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Чтобы снять обручальное кольцо, женщине пришлось вызывать спасателей

3 апреля 2018 19:19
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Ярославль, кольцо, Центр гражданской защиты

В чём только не приходится помогать ярославцам спасателям Центра гражданской защиты. На этот раз их вызвали, чтобы снять с пальца женщины обручальное кольцо.

У жительницы Дзержинского района сильно распух безымянный палец, когда она попыталась самостоятельно снять обручальное кольцо, было уже поздно — оно накрепко засело и никак не поддавалось, пришлось вызывать спасателей. Помощь ей оказали двое мужчин. Измучившаяся женщина очень переживала, спасатели как могли её подбадривали и отвлекали разговорами, пока миллиметр за миллиметром снимали кольцо.

— С помощью нехитрого приспособления — суровой нитки и крема для рук — спасатели освободили палец и дали рекомендации по уменьшению опухоли, — рассказали в Центре гражданской защиты.

За десять минут спасателям удалось освободить палец от кольца. Напоследок они порекомендовали увеличить размер украшения, чтобы в дальнейшем женщине не пришлось обращаться за помощью по этому поводу.

 

В марте спасатели Центра гражданской защиты вытащили галчонка, который застрял в вентиляции в одном из домов в Брагино.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Центр гражданской защиты
Видео: Центр гражданской защиты
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