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Депутаты спросили губернатора прямо: повезут ли в Ярославскую область мусор из Подмосковья?

3 апреля 2018 14:28
9 090 39
свалки, ТБО, Ярославль

Лидер коммунистов в Ярославской областной думе Александр Воробьёв попросил губернатора объясниться по ситуации с полигонами ТБО в нашем регионе. Депутат не на шутку обеспокоен тем, что на наши земли повезут мусор из Подмосковья.

— Проблема с полигонами ТБО появилась не сегодня в Ярославкой области. Наш аграрный комитет эти проблемы рассматривал. Мы предполагаем, что проблема резко может обостриться. Так как власти ранее озвучили план создания агломерации с Москвой, — считает депутат-коммунист Александр Воробьёв. — Не грозит ли это тем, что Ярославская область станет свалкой для столицы? Наше предположение зрело несколько месяцев, и теперь оно только крепнет, когда в Московской области закрывают свалки. Там уже настоящая война развернулась.

Депутат направил запрос Дмитрию Миронову, в котором просит рассказать о том, как используются полигоны в Ярославской области, и планируют ли в нашем регионе создавать новые для отходов из Москвы и Московской области.

Однако его же коллега, депутат от «Единой России» и по совместительству глава комитета по ЖКХ Александр Тарасенков считает, что эти страхи надуманы.

— На мой взгляд, кто-то сгущает краски, распространяя информацию о мусоре из Москвы, — считает депутат Тарасенков. — На сегодняшний день говорю с полной ответственностью: в нашей территориальной схеме обращения с твёрдыми бытовыми отходами никаких отходов из других регионов не учтено. Наша схема разработана в 2016 и утверждена в 2017 году. Да, у нас тоже напряжённая ситуация с переполненностью свалок. Но это уже другой разговор о нашей внутренней работе в регионе.

В любом случае у губернатора есть время на подготовку ответа. В апреле он отчитается перед областной думой за свою работу в 2017 году. Вместе с отчётом главе региона придётся ответить и на вопрос о ситуации с утилизацией отходов. 

76.ru уже писал ранее о проблеме с мусорными полигонами в Ярославской области после закрытия крупного полигона в Переславле: «270 футбольных полей отходов: как мусорные свалки подбираются к Ярославлю».

Отчасти с переполненными и неправильно организованными свалками экологи связывают огромные проблемы с онкологией и питьевой водой в регионе

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Полигон "Скоково"
Продажа авто, мото
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