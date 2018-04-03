Городские власти публично отчитаются о каждой копейке, потраченной из бюджета

Власти отчитаются перед ярославцами за потраченные деньги

Ярославцам покажут и расскажут, как тратили городской бюджет в прошлом году. Специально для этого устроят публичные слушания, на которых отчитаются о каждой копейке.

— Основным докладчиком выступит заместитель мэра — директор департамента финансов мэрии города Ярославля Андрей Данц, — рассказали в муниципалитете Ярославля, где собрались на оргкомитет по публичным слушаниям.

Послушать отчёт о финансах можно будет 19 апреля с 17 часов в большом зале мэрии Ярославля на улице Андропова, 6.

Бюджет этого года уже начали тратить. В первую очередь на дороги — в город ищут подрядчика, который возьмётся за ремонт улиц во всех районах.