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В Ярославской области запретили стрелять в кабанов. Но разрешили в глухарей
3 апреля 2018 12:48
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C 9 апреля в Ярославской области начнут выдавать разрешения на добычу пернатой дичи. Охотничью лицензию можно получить на тетерева и глухаря. Пошлина — 650 рублей. Налог за одного тетерева — 20 рублей, за глухаря — 100.
— При получении разрешения на добычу тетерева или глухаря в заявлении указывается только одно общедоступное охотничье угодье Ярославской области, — уточнили в региональном департаменте охраны окружающей среды и природопользования.
Какие документы принести в департамент для получения лицензии:
А вот на кабана в этом сезоне охоты нет. Из-за африканской чумы свиней мало стало кабанов в лесах, берегут популяцию.
— Жеребьевка на право получения разрешений на добычу кабанов в сезоне охоты 2018–2019 годов не состоится. Разрешения выдаваться не будут, — сказали в департаменте.
Фото: Александра Савельева
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