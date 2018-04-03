Поджигаем шоколад: разоблачаем фейки в соцсетях, на которые вы купились

Популярный в интернете ролик, в котором жительница Екатеринбурга поджигает плитку шоколада «Российский», и она не тает, а горит, не на шутку взбудоражил любителей сладостей. В Сети стали один за другим появляться ролики с горящим шоколадом, но факт возгорания пользователи чаще всего связывают с химическим составом плиток.

Вот ролик, с которого все началось.

— Смотрите, это же ужас! — восклицает женщина. — Чем нас кормят?! Надо Владимиру Владимировичу отправить.

Пока обгоревший шоколад едет в Кремль, наши коллеги с E1.RU решили проверить, действительно ли шоколад так легко поджечь, и, главное, выяснить, так ли это страшно.

Жечь шоколад пошли на улицу (не хотелось нервировать пожарную сигнализацию в здании), так что пришлось спасать пламя зажигалки от ветра. Вот что в итоге получилось.

Четыре из пяти испытуемых плиток загорелись. Это были горькие шоколадки марок «Бабаевский», «Вдохновение», «Российский» и Alpen Gold. И только кондитерская плитка «Круглый год» стала плавиться и не загорелась.

Журналисты попытались связаться с производителями шоколада, которые проходили тест огнем. Дозвониться удалось на горячую линию «Кондитерского концерна Бабаевский». В эксперименте участвовали две шоколадки этого концерна.

Оператору горячей линии честно признались, что подожгли шоколад и теперь не знают, что с этим делать. На это он зачитал вполне связный текст про состав шоколада. На вопрос, почему же шоколад все же горит, не слишком уверенно ответил:

— Шоколад горит по той причине, что состоит из растительных компонентов... В результате горения могут образовываться различные вещества, в том числе с неприятным запахом... Это все зависит от того, какое масло добавлено.

Корреспонденты об этом и так догадывались, но надеялись, что производитель будет бодрее отстаивать право шоколада на горение.

Компания «Нестле», в которую входит бренд «Россия — щедрая душа», выпускающий шоколад «Российский», была более убедительной.

— Шоколад «Российский 70%» состоит на 70% из натуральных какао-продуктов (какао-масло, какао тертое и какао-порошок), — рассказала и. о. руководителя отдела по связям с общественностью и СМИ ООО «Нестле Россия» Лола Сатторова. — Температура плавления шоколада — 32–35 °С. Нагревание какао-масла выше температуры плавления приводит к появлению пламени, в котором затем горят частички натуральных какао-продуктов (какао тертое и какао-порошок). Таким образом, горение шоколада является абсолютно нормальной и закономерной физической реакцией при воздействии на него высоких температур и открытого пламени.

Шоколад горит открытым пламенем, и это нормально

Журналисты обратились и к ученым с тем же вопросом: почему горит шоколад и стоит ли переживать за его качество.

Доцент кафедры органической и биомолекулярной химии Химико-технологического института УрФУ Ольга Шабунина уточнила, что любой продукт питания можно сжечь. По ее словам, при горении все неприятно пахнет: и искусственные добавки, и биологические компоненты.

А специалисты ФБУ «Уралтест» пояснили, что установить качество и безопасность шоколада как пищевой продукции можно только с помощью лабораторных испытаний, которые проводятся по утвержденным методикам. Ни в одной из них нет поджигания шоколада.

Специалисты также отметили, что по характеру горения шоколада и по запаху, который при этом выделяется, ничего нельзя сказать о качестве продукции.

В «Уралтесте» рассказали, что в марте 2016 года проводили испытания шоколада. Проверку не прошли 33% плиток, потому что содержали недопустимые заменители какао-масла, которые не были указаны на упаковке. Кстати, плитки «Российского» и «Бабаевского», которые загорелись в нашем видео, испытания «Уралтеста» прошли успешно.

В общем, шоколад можно есть, несмотря на его воспламеняемость. А всем распространителям фейковых «доказательств» того, что такой шоколад не является качественным, эксперты посоветовали изучить школьный курс химии, в данном случае — органической.