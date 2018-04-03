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В Ярославле из-за звонка о минировании эвакуировали посетителей торгового центра
3 апреля 2018 12:00
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Утром в ярославскую полицию поступил звонок о минировании в торговом центре. Неизвестный сообщил о том, что заложил бомбу в торговом центре «Омега» на Ленинградском проспекте. На место тут же выехали специалисты УМВД по Ярославской области.
— Всех посетителей торгового центра эвакуировали, — рассказали в полиции. - В ходе проверочных мероприятий опасных предметов не обнаружено.
Чуть позже полицейские задержали мужчину, который позвонил и сообщил о бомбе.
Напомним, по городу уже прокатилось несколько волн звонков о лжеминировании в прошлом году. Тогда эвакуировали торговые центры, кафе, отели.
Фото: Александра Савельева
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