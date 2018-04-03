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Назвали районы с самыми дешёвыми «однушками» в новостройках. Изучаем цены

3 апреля 2018 10:35
7 558 7
цены, недвижимость, Ярославль

Планируете купить квартиру в Ярославле? Тогда посмотрите этот актуальный обзор цен на недвижимость во всех районах города.

Эксперты сервиса Garnet.House проанализировали цены на однокомнатные, двухкомнатные и трёхкомнатные квартиры в новостройках.

— Одним из наиболее действенных способов, который поможет избежать покупателям недвижимости попадания в списки «обманутых дольщиков», является покупка квартир в сданных домах, — уверены специалисты сервиса.

Так, самые дешёвые «однушки» в новостройках продают в Дзержинском и Заволжском районах Ярославля — 1 миллион 740 тысяч рублей в среднем в обоих районах. На втором месте Фрунзенский район, где за новенькое жильё придётся отдать 1,84 миллиона рублей. Дороже оценивают Красноперекопский район Ярославля — 2,04 миллиона рублей. Стабильно самые дорогие районы — Ленинский и Кировский, где за однокомнатную квартиру в новостройке придётся отдать 2,76 миллиона и 3,19 миллионов рублей соответственно.

Стоимость на «двушки» по районам немного иная. Самые дешёвые двухкомнатные квартиры продают за Волгой по 2,53 миллиона рублей и в новостройках Красноперекопского района — 2,57 миллиона рублей. В Брагино за двушку придётся отдать 2,65 миллиона рублей, а во Фрунзенском районе 2,88. Резко выделяются цены в центре города — 4,08 и 5,88 миллионов рублей стоят квартиры в Ленинском и Кировском районах.

Заволжский район сегодня можно назвать самым дешёвым. Трёхкомнатные квартиры в новостройках здесь отдают по цене «однушки» в центре города — за 3,27 миллиона рублей. Следом идёт Дзержинский район — 3,67 и Красноперекопский — 3,69 миллиона рублей. С большим отрывом выделяются «трёшки» во Фрунзенском районе — 4,05 миллиона и в Ленинском — 4,62. Новые квартиры в центре Ярославля отдают по цене жилья в хорошем районе Москвы — по 7,88 миллиона рублей.

Жители Заволжского района взбунтовались против строительства гигантского микрорайона в Тверицах. Однако можно предположить, что жильё в этом микрорайоне будет недорогим. 

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Александра Савельева
Продажа авто, мото
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