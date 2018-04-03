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В Ярославле банда серийных автоворов обокрала 12 машин
3 апреля 2018 10:03
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В Заволжском районе Ярославля полиция поймала двух друзей 26 и 23 лет, которые промышляли воровством из автомобилей. Работали приятели методично — одну за одной обносили чужие машины.
— Снимали аккумуляторы, сливали топливо, забирали вещи, представляющие даже незначительную ценность, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Попались, снимая аккумулятор со старенького «Ижа» за Волгой. Хозяин квартиры увидел, что машина осталась без аккумулятора и дрели, которую он хранил в салоне. Мужчина тут же позвонил в полицию, и воров быстро нашли.
В полиции пойманные друзья признались — таким образом они обнесли 12 автомобилей. На приятелей завели уголовные дела.
Фото: Александра Савельева
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