Памятник 100-летию ВЛКСМ откроют в Ярославле первого октября

Основа композиции памятника напоминает паруса или флаги

Памятник 100-летию ВЛКСМ установят в сквере «Встреча» напротив кинотеатра «Родина» к первому октября.

2 апреля прошло заседание оргкомитета, на котором рассмотрели эскиз и макет будущего монумента, а также обсудили планы по его установке.

Проект будущего памятника 100-летию ВЛКСМ выбрали в марте. Из семи представленных макетов жюри и жителям города больше по душе пришелся вариант, предложенный Леонидом и Елизаветой Малафеевскими. Это не просто памятник, авторы предложили использовать всю территорию сквера, обустроив там пешеходные дорожки и оранжереи.

— В основе концепции лежит идея превращения сквера в уютный «кабинет», городскую гостиную, — рассказали авторы проекта.