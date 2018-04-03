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В Ярославле на Пасху перекроют движение у храмов: когда будет не подъехать
3 апреля 2018 09:45
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В воскресенье, 8 апреля, православные будут отмечать светлый праздник — Пасху. В этот день в храмах пройдут богослужения. И для безопасности около церквей ограничат движение.
— С 18:00 7 апреля до 15:00 8 апреля в районе храмов и монастырей будет ограничено движение, остановка и стоянка транспортных средств, — уточнили в мэрии Ярославля
У Яковлевско-Благовещенского храма ограничение ведут раньше — с 7 утра 7 апреля. Остановиться здесь на машине можно будет с 18:00 7 апреля до 15:00 8 апреля.
Фото: Александра Савельева
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