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В Ярославской области пропал подросток из реабилитационного центра
3 апреля 2018 09:21
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Третьи сутки в Ярославской области ищут подростка, который 1 апреля ушёл из социально-реабилитационного центра «Радуга» в Угличе и пропал.
Сергею Адаменкову 15 лет, у него есть особые приметы — на втором и третьем пальцах руки отсутствуют первые фаланги, на левой кисти буквенная татуировка. Сергей был одет в красно-черную болоньевую куртку с белыми полосками и капюшоном, спортивные тёмно-синие брюки и тёмно-зелёные кроссовки.
— Всех, кто что-либо знает о местонахождении Сергея, просим позвонить по телефону нашей горячей линии: 8 910 964-08-38, — просят в поисковом отряде «ЯрСпас»
Фото: ЯрСпас
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