«Спорт помог мне очень быстро реабилитироваться». Ветеран СВО из Костромы — об адаптации после ранения

До СВО Артем уже был в горячих точках Источник: фонд «Защитники Отечества»

Артем Менчиков из Костромской области — бывший кадровый военнослужащий. До СВО он принимал участие в грузинской военной операции — сначала в качестве водителя «Камаза», а затем командира орудия Д-30. Известие о начале спецоперации он встретил под Киевом, где выполнял с сослуживцами тактические задачи. Дальше по приказу командования бойцов перебросили на другие направления. Спустя восемь месяцев Артем получил серьезное ранение и вернулся домой. О службе на передовой и жизни после нее ветеран рассказал в интервью.

— Кем вы были на СВО?

— Командиром орудия, до октября 2022 года.

— Можете вспомнить, как получили ранение?

— Прилетел снаряд в боях на Херсонском направлении… У меня пострадала нога, теперь я с протезом.

— Чем сегодня наполнена ваша жизнь? Работаете где-то?

— Да, конечно. Погрузился в общественную деятельность в качестве начальника регионального штаба «Юнармии» Костромской области. Занимаемся патриотическим воспитанием молодежи.

Сегодня Артем руководит региональным штабом «Юнармии» Источник: фонд «Защитники Отечества»

— Наверняка у вас есть и другие социальные проекты?

— Да, активно веду уроки мужества в школах, общаюсь с ребятами, рассказываю им, как приходится нашим военным, как устроен военный быт. Также по приглашению костромского филиала фонда «Защитники Отечества» занялся спортом, принял участие в «Кубке Защитников Отечества» в Калуге.

— Какой спорт любите?

— С семи лет чем я только ни занимался: хоккеем, футболом, волейболом, баскетболом, боксом, лыжным спортом и многим другим. И после ранения тренировки помогли мне очень быстро реабилитироваться, буквально за два месяца. Соревнования были по пулевой стрельбе. Но сейчас уже времени не хватает на активные занятия.

Спорт помог Артему в реабилитации Источник: фонд «Защитники Отечества»

— Насколько вам вообще было сложно привыкать к мирной жизни после СВО?

— По правде сказать, на адаптацию ушло около года… Хотя я этого не осознавал в полной мере. Думал, ничего не стоит вернуться назад. Но сейчас понимаю, что год, наверное, мне точно понадобился, чтобы понять, что происходит.

— Что казалось особенно непривычным для вас?

— Я всё время думал о том, что там происходит.

— А что для вас было самым приятным по возвращении домой?

— Вернуться к семье.

— Планы на будущее сейчас строите?

— Этого я не могу сказать. Конечно, строю. В целом хочется стать лучше и сильнее.

— Какие-то важные мысли вы вынесли с СВО, которые вам сейчас помогают в мирной жизни?