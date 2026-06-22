«Штандарт» для миллиардера. В Ярославской области на Волге заметили частный теплоход — видео

В Рыбинске заметили роскошный частный теплоход «Штандарт» Источник: читатель 76.RU

По Волге мимо Рыбинска в Ярославской области прошел частный теплоход «Штандарт» с вертолетной площадкой и бассейном под куполом. Его заместили на берегу в городе 16 июня.

«Штандарт» регулярно заходит в регион, летом 2025-го его дважды замечали в Ярославле.

Как ранее объясняли на Речном вокзале, данные о пассажирах теплохода и его маршруте следования не разглашаются. Роскошное судно может вместить 36 пассажиров и 33 члена экипажа.

Для пассажиров на борту оборудованы SPA-зона с джакузи и саунами, тренажерный зал и ресторан.

Теплоход «Штандарт» сняли на видео на Волге Источник: читатель 76.RU

Теплоход был заложен в Рыбинске в 2014 году, его начали собирать на заводе «Верфь братьев Нобель». Изначально судно назвали в честь древнего античного города «Танаис». Еще на этапе строительства его перевезли в Москву на судостроительный и судоремонтный завод, судно переименовали в «Княгиню Ольгу». Однако и там теплоход не задержался — его вернули в Рыбинск после закрытия столичного предприятия. «Штандарт» достроили и спустили на воду в мае 2017 года.

По информации сайта «Верфи братьев Нобель», длина теплохода составляет 95,88 метра, ширина — 13,80 метра.

+1

В 2022 году сообщалось, что судно может быть связано с основатель инвестиционной группы Volga Group, миллиардером, председателем совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Геннадием Тимченко, а также российскими олигархами Искандерем Махмудовым и Андреем Бокаревым.

В 2025-м году Forbes разместил 73-летнего Геннадия Тимченко на 7 месте в рейтинге российских миллиардеров. Издание оценило его состояние в 24 миллиарда 200 миллионов долларов. У Тимченко есть активы в компания «Новатэк», «Стройтрансгаз», «Трансойл», «Сибур», «Колмар».