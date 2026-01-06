Тысячи людей в храмах: чиновники, бизнесмены, а кругом перекрытия. Как Москва празднует Рождество Христово: онлайн-репортаж

Православные верующие 7 января отмечают Рождество Христово. Как правило, в храмах люди начинают собираться уже в сочельник — 6 января.
В храме Христа Спасителя звучит Великое славословие.
Такая обстановка сейчас в храме Христа Спасителя. Богослужение совершается в сокращенном режиме. Поэтому звучат только ирмосы канона.
Тем временем сейчас рядом с храмом Христа Спасителя перекрыты проходы, но очередей нет.
«Только дорога перекрыта и особо очередей я не вижу», — передает с места корреспондент MSK1.RU.
Сейчас день Рождества Христова на официальном уровне считается выходным, но так было не всегда.
Во времена Российской империи Рождество отмечалось пышным праздником, да и в раннем СССР 7 января было выходным днем. Всё изменилось, когда в стране отменили выходные дни в религиозные праздники. Тогда большинство рождественских обычаев (елка, подарки) перешло на празднование Нового года.
Возможность законно не идти на работу в Рождество снова появилась уже после развала СССР — в 1991 году.
В храме Христа Спасителя началась Рождественская служба.
В Москве уже началось богослужение. Его открыл патриарх Кирилл добрым, напутственным словом для всех прихожан храма Христа Спасителя.
Сегодня мы уже рассказывали, как тысячи москвичей решили собраться на Красной площади, чтобы встретить Рождество.
Только сегодня попасть можно не со всех входов. Проходы на Красную площадь открыт лишь с Манежной площади.
Одним из первых среди чиновников с наступающим праздником поздравил жителей Московской области губернатор Андрей Воробьев.
«Поздравляю всех с наступающим Рождеством Христовым! В сочельник, в ожидании первой звезды, особенно важно быть рядом с близкими. Везде в Подмосковье в эту ночь открыты храмы, принимают прихожан и зажигают свечи. Хочу пожелать всем здоровья и семейного благополучия. Пусть этот светлый праздник принесет надежду и тепло в каждый дом, а сердца согреют вера, любовь и взаимопонимание. С праздником», — написал он в социальных сетях.