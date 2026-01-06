Тысячи людей в храмах: чиновники, бизнесмены, а кругом перекрытия. Как Москва празднует Рождество Христово: онлайн-репортаж

Сейчас день Рождества Христова на официальном уровне считается выходным, но так было не всегда.

Во времена Российской империи Рождество отмечалось пышным праздником, да и в раннем СССР 7 января было выходным днем. Всё изменилось, когда в стране отменили выходные дни в религиозные праздники. Тогда большинство рождественских обычаев (елка, подарки) перешло на празднование Нового года.

Возможность законно не идти на работу в Рождество снова появилась уже после развала СССР — в 1991 году.