Город Онлайн-трансляция Тысячи людей в храмах: чиновники, бизнесмены, а кругом перекрытия. Как Москва празднует Рождество Христово: онлайн-репортаж

Тысячи людей в храмах: чиновники, бизнесмены, а кругом перекрытия. Как Москва празднует Рождество Христово: онлайн-репортаж

Следим за происходящим в столице в режиме реального времени

111

Православные верующие 7 января отмечают Рождество Христово. Как правило, в храмах люди начинают собираться уже в сочельник — 6 января.

MSK1.RU в режиме онлайн следит за тем, как проходит праздник в столице.

Тысячи людей в храмах: чиновники, бизнесмены, а кругом перекрытия. Как Москва празднует Рождество Христово: онлайн-репортаж | Источник: Андрей Воробьев / T.meТысячи людей в храмах: чиновники, бизнесмены, а кругом перекрытия. Как Москва празднует Рождество Христово: онлайн-репортаж | Источник: Андрей Воробьев / T.me
Источник:

Андрей Воробьев / T.me

Дмитрий Бондарев

В храме Христа Спасителя звучит Великое славословие.

Источник: Пятый канал / Vk.comИсточник: Пятый канал / Vk.com
Источник:

Пятый канал / Vk.com

Источник: Пятый канал / Vk.comИсточник: Пятый канал / Vk.com
Источник:

Пятый канал / Vk.com

Дмитрий Бондарев

Такая обстановка сейчас в храме Христа Спасителя. Богослужение совершается в сокращенном режиме. Поэтому звучат только ирмосы канона.

Источник: Пятый канал / Vk.comИсточник: Пятый канал / Vk.com
Источник:

Пятый канал / Vk.com

Источник: Пятый канал / Vk.comИсточник: Пятый канал / Vk.com
Источник:

Пятый канал / Vk.com

Источник: Пятый канал / Vk.comИсточник: Пятый канал / Vk.com
Источник:

Пятый канал / Vk.com

Источник: Пятый канал / Vk.comИсточник: Пятый канал / Vk.com
Источник:

Пятый канал / Vk.com

Дмитрий Бондарев

Друзья, а как вы празднуете Рождество? Расскажите нам.

А как вы встречаете Рождество? Делитесь фотографиями из храмов.

Дмитрий Бондарев

Тем временем сейчас рядом с храмом Христа Спасителя перекрыты проходы, но очередей нет.

«Только дорога перекрыта и особо очередей я не вижу», — передает с места корреспондент MSK1.RU.

Источник: Артем Рамазани-Зубов / MSK1.RUИсточник: Артем Рамазани-Зубов / MSK1.RU
Источник:

Артем Рамазани-Зубов / MSK1.RU

Дмитрий Бондарев

Сейчас день Рождества Христова на официальном уровне считается выходным, но так было не всегда.

Во времена Российской империи Рождество отмечалось пышным праздником, да и в раннем СССР 7 января было выходным днем. Всё изменилось, когда в стране отменили выходные дни в религиозные праздники. Тогда большинство рождественских обычаев (елка, подарки) перешло на празднование Нового года.

Возможность законно не идти на работу в Рождество снова появилась уже после развала СССР — в 1991 году.

Источник: Пятый канал / Vk.comИсточник: Пятый канал / Vk.com
Источник:

Пятый канал / Vk.com

Дмитрий Бондарев

В храме Христа Спасителя началась Рождественская служба.

Источник: ТАСС / T.meИсточник: ТАСС / T.me
Источник:

ТАСС / T.me

Дмитрий Бондарев

В Москве уже началось богослужение. Его открыл патриарх Кирилл добрым, напутственным словом для всех прихожан храма Христа Спасителя.

Источник: ТАСС / T.meИсточник: ТАСС / T.me
Источник:

ТАСС / T.me

Дмитрий Бондарев

Сегодня мы уже рассказывали, как тысячи москвичей решили собраться на Красной площади, чтобы встретить Рождество.

Только сегодня попасть можно не со всех входов. Проходы на Красную площадь открыт лишь с Манежной площади. Подробности здесь.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Дмитрий Бондарев

Одним из первых среди чиновников с наступающим праздником поздравил жителей Московской области губернатор Андрей Воробьев.

«Поздравляю всех с наступающим Рождеством Христовым! В сочельник, в ожидании первой звезды, особенно важно быть рядом с близкими. Везде в Подмосковье в эту ночь открыты храмы, принимают прихожан и зажигают свечи. Хочу пожелать всем здоровья и семейного благополучия. Пусть этот светлый праздник принесет надежду и тепло в каждый дом, а сердца согреют вера, любовь и взаимопонимание. С праздником», — написал он в социальных сетях.

Источник: Андрей Воробьев / T.meИсточник: Андрей Воробьев / T.me
Источник:

Андрей Воробьев / T.me

Источник: Андрей Воробьев / T.meИсточник: Андрей Воробьев / T.me
Источник:

Андрей Воробьев / T.me

Источник: Андрей Воробьев / T.meИсточник: Андрей Воробьев / T.me
Источник:

Андрей Воробьев / T.me

Рекомендуем