Все-таки блокируют? В России перестала работать нашумевшая игра Roblox

Все-таки блокируют? В России перестала работать нашумевшая игра Roblox

Пользователи не могут зайти ни через телефон, ни через компьютер

На сбой пожаловались в нескольких регионах РФ

На сбой пожаловались в нескольких регионах РФ

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Игра Roblox перестала открываться в России. Об этом стало известно в среду, 3 декабря, из сервисов по жалобам на работу сайтов в Сети.

Источник: скриншот сервиса по фиксации сбоев
Источник:

скриншот сервиса по фиксации сбоев

Корреспондент «Фонтанки» не смог открыть сайт игры, а также зайти в нее при помощи мобильного устройства. Наши коллеги обратились с вопросом в пресс-службу Роскомнадзора.

Источник: скриншот приложения Roblox
Источник:

скриншот приложения Roblox

Больше всего жалоб о сбое поступает из Магаданской области, Хабаровского края, Камчатского края, Новосибирской области и Ханты-Мансийского автономного округа.

Уже не в первый раз название игры звучит в СМИ. Депутат Госдумы Олег Матвейчев в интервью изданию «Абзац» резко высказался о Roblox. Вслед за ним — Роскомнадзор (РКН) рассказал, что уже не раз требовал удалить оттуда непотребный контент. Поводом вспомнить о Roblox стало нашумевшее в Петербурге убийство 13-летней девочкой своей мамы и поджог квартиры. «Фонтанка» разбиралась, какая между ними связь и стоит ли родителям бояться этой игры и запрещать детям играть в нее.

Жуткая трагедия случилась в Петербурге 26 ноября. Приехав на квартирный пожар, спасатели и Росгвардия обнаружили истекающую кровью женщину и ее дочь. Спустя короткое время девочка призналась, что сама зарезала маму кухонным ножом и подожгла квартиру. Причина — якобы слишком строгое воспитание.

Несколько дней назад депутат Госдумы Антон Немкин заявил, что Roblox опасен для детей.

Гость
53 минуты
Когда уж депутатов запретят?
Гость
29 минут
Власти старых дедов угрожает всё: комментарии в соцсетях, видеоролики, уличные музыканты, компьютерные игрушки, "неправильные" книги - что ж это за власть такая - всего боится.
