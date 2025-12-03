Все-таки блокируют? В России перестала работать нашумевшая игра Roblox

Игра Roblox перестала открываться в России. Об этом стало известно в среду, 3 декабря, из сервисов по жалобам на работу сайтов в Сети.

Корреспондент « Фонтанки » не смог открыть сайт игры, а также зайти в нее при помощи мобильного устройства. Наши коллеги обратились с вопросом в пресс-службу Роскомнадзора.

Больше всего жалоб о сбое поступает из Магаданской области, Хабаровского края, Камчатского края, Новосибирской области и Ханты-Мансийского автономного округа.

Уже не в первый раз название игры звучит в СМИ. Депутат Госдумы Олег Матвейчев в интервью изданию «Абзац» резко высказался о Roblox. Вслед за ним — Роскомнадзор (РКН) рассказал, что уже не раз требовал удалить оттуда непотребный контент. Поводом вспомнить о Roblox стало нашумевшее в Петербурге убийство 13-летней девочкой своей мамы и поджог квартиры. «Фонтанка» разбиралась, какая между ними связь и стоит ли родителям бояться этой игры и запрещать детям играть в нее.

Жуткая трагедия случилась в Петербурге 26 ноября. Приехав на квартирный пожар, спасатели и Росгвардия обнаружили истекающую кровью женщину и ее дочь. Спустя короткое время девочка призналась, что сама зарезала маму кухонным ножом и подожгла квартиру. Причина — якобы слишком строгое воспитание.

Несколько дней назад депутат Госдумы Антон Немкин заявил, что Roblox опасен для детей.