«Вонища стоит страшенная»: жители Ярославской области задыхаются из-за неисправной канализации. Видео

Жители Ярославской области пожаловались на вонь Источник: Народный фронт | Ярославская область / Telegram

Жители Угличского округа Ярославской области больше пяти месяцев задыхаются от канализационной вони. В ярославском отделении «Народного фронта» рассказали, что на проблему пожаловались жителей многоквартирных домов № 17, 18, 18а и 19 в посёлке Зелёная Роща.

В апреле 2025 года из строя вышла канализационно-насосная станция.

«С тех пор стоки переполняют колодцы, затапливая подвалы, и периодически хлещут в поле из шланга. В нескольких шагах — впадающий в Волгу ручей», — рассказали в «Народном фронте».

По словам жильцов, едкий запах вызывает резь в глазах и тошноту. Окна приходится держать закрытыми даже в жару, а на прогулки с детьми местные выезжают в Углич.

«По заявке собственников 19-го дома управляющая компания установила в подвале дренажный насос. Но главную проблему это не решает: оборудование КНС критически изношено и не справляется с нагрузкой», — рассказали в «Народном фронте».

Вода из шланга течет прямо в поле Источник: Народный фронт | Ярославская область / Telegram

Общественники опубликовали видео, снятое в Зеленой Роще. Местные жители показали, что происходит рядом с их домами.

«Вот так начинает работать наша КНС. Просто через шланг она выходит в открытое поле. Вонища стоит страшенная. Так окна невозможно открыть! Всю жару с закрытыми окнами, потому что глаза режет дома. И все содержимое выходит в поле. Тут противогаз надо надевать. Запах вам не передать, тут просто дикий-дикий смрад стоит», — рассказали жители поселка.

В ярославском отделении «Народного фронта» рассказали, что в администрации округа общественникам рассказали, что для надлежащего обслуживания объекта ведётся работа по его передаче в региональную собственность и закреплению за «Яроблводоканалом».